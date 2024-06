Discussão por latidos de cachorro acaba em agressões e arma apontada em Sumaré

Homem de 51 anos levou socos e chutes e ainda foi ameaçado com uma arma em seu local de trabalho, após reclamar com vizinhos de condomínio

Um homem de 51 anos foi agredido com socos e chutes e ameaçado com uma arma na tarde de domingo (2), após discutir com um vizinho de condomínio no Jardim Recanto dos Sonhos, em Sumaré. A confusão teria começado por conta de latidos de um cachorro.

As agressões ocorreram no depósito de bebidas onde a vítima trabalha. Dois homens e uma mulher foram até o estabelecimento e um dos rapazes agrediu o funcionário do local com socos e chutes, sacando e apontando uma arma em seguida.

Agressões foram flagradas por câmeras de segurança – Foto: Reprodução / Câmeras de segurança

A esposa da vítima, Doroteia da Silva Faria, disse que o marido precisou passar por atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko, mas que nesta segunda-feira (3) já estava em casa, se recuperando dos ferimentos no rosto.

Ela afirma que tudo começou horas antes, quando estavam no condomínio onde residem e seu marido reclamou dos latidos do cachorro do vizinho. Ambos se desentenderam, mas acabaram se acalmando e retornaram para as suas residências.

No entanto, o casal de vizinhos foi até o depósito onde a vítima trabalha, junto de um outro homem. Eles discutiram novamente e este segundo indivíduo iniciou as agressões, apontando uma arma em seguida.

Imagens da câmera de segurança do local mostram que outras pessoas estavam ou chegaram no estabelecimento no momento do ocorrido.

Após as agressões e as ameaças, os suspeitos entram novamente no carro e saem do local. Em seguida, o homem é levado para atendimento médico.

“Estive nesta segunda-feira no batalhão da Polícia Militar e depois vou até a delegacia, pois vai ser necessário que meu marido passe por exame de corpo de delito. Esperamos que essa situação não fique impune”, relatou Doroteia.

O boletim de ocorrência foi registrado no 3º Distrito Policial e as circunstâncias sobre o ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil. A reportagem não localizou os outros envolvidos no caso.