Dirceu Dalben foi prefeito de Sumaré por dois mandatos e três vezes vereador - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Dirceu Dalben, deputado estadual pelo Cidadania, agradeceu os 3.657 votos que recebeu na eleição à Prefeitura de Paulínia, no último domingo (6). Ele ficou na 3a colocação, com 5,63% dos votos.

Dalben ficou atrás do ex-prefeito Edson Moura (Avante), que mesmo tendo a candidatura sub judice obteve 20.053 votos (30,88%) e do prefeito eleito Danilo Barros (PL), que conseguiu 32.346 votos (49,82%).

Após assumir duas vezes como prefeito e três como vereador de Sumaré, o deputado estadual tentou direcionar seu trabalho para Paulínia, e mesmo não conseguindo o cargo agradeceu a oportunidade de fazer novos amigos.

“Foi muito positivo poder trocar ainda mais experiências com a população. Desejo boa sorte ao gestor escolhido e bençãos de Deus para a cidade. O nosso trabalho continua com muita dedicação em busca de mais qualidade de vida para todos, e nosso mandato de deputado estadual está sempre à disposição de Paulínia e demais cidades paulistas”, disse Dalben.

Em Sumaré, onde seu filho Luiz Dalben (PSD) está se despedindo do mandato, Dirceu apoiou o cunhado Eder Dalben (Cidadania), que também ficou em 3º lugar, com 21.819 votos (16,95%).

O município terá um segundo turno no próximo dia 27, entre o atual vice-prefeito, Henrique do Paraíso (Republicanos), que obteve 57.171 votos (44,41%) e Willian Souza (PT), que atingiu 40.550 votos (31,50%).