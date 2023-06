DIG recupera gado furtado em nova fase da Operação Boiadeiro

Animais foram localizados em um sítio de Sumaré e proprietário será investigado - Foto: Divulgação - DIG

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana recuperou, nesta quinta-feira (1°), 20 cabeças de gado que foram furtadas em Dourado (SP), no dia 17 de maio, durante a segunda-fase da Operação Boiadeiro. Eles estavam em uma área rural de Sumaré. Ninguém foi preso, mas o proprietário do local foi identificado e será investigado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao todo, 23 bovinos foram levados pelo grupo criminoso na data, sendo que três deles foram recuperados durante a primeira etapa da operação, no último dia 25, que também prendeu quatro criminosos.

Os bovinos pertencem todos ao mesmo dono e a posse foi constatada pela marca em suas peles.

Segundo declarou a DIG de Americana, as prisões e a recuperação dos animais, foram possíveis após um trabalho investigativo. A entidade explicou que as diligências tiveram início após os agentes receberem a informação de que os veículos utilizados pela quadrilha, especialista em furto de gados, estariam no município sumareense.

Marcas nos animais comprovam que todos foram furtados do mesmo local – Foto: Divulgação – DIG

Após as apurações, foi possível localizar e prender os quatro integrantes do grupo criminoso no Jardim Bela Vista, com o apoio da PM (Polícia Militar). Na ocasião, três animais foram recuperados e devolvidos ao proprietário.

Depois da prisão dos integrantes da quadrilha, a equipe continuou com a investigação e passou a fazer buscas em áreas rurais do município, com o intuito de encontrar o restante do gado e outros envolvidos e, nesta quinta, conseguiram chegar a um sítio, na Estrada Municipal Olindo Biondo, onde encontram o restante dos animais.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ainda de acordo com a DIG, não havia ninguém no imóvel, mas o responsável foi identificado e o objetivo agora é localizá-lo. As investigações continuam.

O proprietário dos animais esteve na delegacia especializada e, após o registro do caso, os animais foram devolvidos a ele.