Na casa dele, policiais apreenderam celular e computador com arquivos de pornografia infantil

Um desempregado de 21 anos foi preso na Vila Flores, em Sumaré, nesta segunda-feira (28), durante a Operação internacional “Aliados pela Infância”.

Na casa dele os policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana apreenderam celular e computador com arquivos de pornografia infantil. A ação contou com o apoio da CIP (Central de Inteligência Policial).

Dispositivos com arquivos com pornografia infantil foram localizados – Foto: DIG_Divulgação

A atividade está sendo realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em cooperação internacional entre Brasil e outros sete países (Argentina, Chile, Equador, Estados Unidos, Panamá, Paraguai e Porto Rico) para combater abuso e exploração sexual infantojuvenil na internet.

Mais de 200 pessoas são investigadas. No Brasil, a Polícia Civil de São Paulo analisou cerca de 30 mil conexões e mais de 650 mil arquivos.

Computador e DVDs serão periciados – Foto: DIG_Divulgação

Em São Paulo, os mandados de prisões e buscas foram expedidos pelo Foro Central Criminal da Barra Funda.

A investigação sobre o assunto está sendo desempenhada pela 4ª Delegacia Policia de Repressão a Pedofilia do DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) de São Paulo .

APARELHO

Em Sumaré, policiais civis da DIG e Seccional, acompanhados por perito do IC (Instituto de Criminalística) de Americana, estiveram no endereço de um dos alvos da investigação.

Na casa, os agentes localizaram um computador que pertencia ao desempregado. A mãe dele, que também estava no local, disse que o filho tem um grau leve de autismo.

Após realizarem pesquisa, os policiais encontraram uma grande quantidade de arquivos armazenados no computador, que foi recolhido e apreendido para a perícia.

O computador tinha programas específicos que permitem navegar pela internet e acessar imagens de pornografia infantil.

FLAGRANTE

Encaminhado à sede da delegacia especializada, em Americana, o suspeito foi autuado em flagrante por armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

De acordo com a legislação, foi arbitrada a fiança no valor de R$ 3.960, pois ele não tinha antecedentes criminais. O suspeito foi colocado em liberdade após o pagamento da quantia, mas continuará sendo investigado no esquema.