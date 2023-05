DIG prende em Sumaré quatro integrantes de quadrilha especializada em furto de gados

Bandidos foram abordados no momento em que fazia o embarque de duas vacas e um bezerro no caminhão - Foto: Divulgação - DIG de Americana

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prendeu, na noite desta quinta-feira (25), quatro homens suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em furtos de gados. A detenção ocorreu em uma área rural de Sumaré. Três animais foram resgatados durante operação e devem passar por avaliação veterinária.

Segundo a DIG, as investigações tiveram início após receberem, nesta semana, a informação de que 23 bovinos foram furtados de um sítio, em Dourado/SP, no dia 17 deste mês, sendo 20 garrotes, duas vacas e um bezerro. Delegacia também recebeu dados dos veículos utilizados no furto, assim como informações sobre os suspeitos e possível localização.

Na sequência foi dado início a Operação Boiadeiro, com intuito de monitorar as áreas rurais de Sumaré e a ação dos suspeitos até que, por volta de 23h desta quinta-feira, os policiais conseguiram prender quatro homens, de 27, 32, 36 e 48 anos, no momento em que embarcavam duas vacas e um bezerro em um caminhão. Segundo a polícia, enquanto parte dos suspeitos embarcavam os animais, outros estavam em um Ford Ecosport, que seria responsável pela escolta do veículo.

A abordagem contou com o apoio da PM (Polícia Militar) e foi realizada no Jardim Bela Vista, na rua Ferdinando Cia, no cruzamento com a Avenida Fuad Assef Maluf. A constatação do furto foi feita através da marcação na pele dos animais, que indica o real proprietário do rebanho.

O grupo então foi levado à sede da DIG, onde o delegado Lúcio Petrochelli deliberou pela prisão em flagrante por receptação de animal e associação criminosa.

De acordo com o registro policial, dois dos suspeitos presos possuem antecedentes criminais, sendo um deles por roubo e o outro por roubo, homicídio, receptação, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e formação de quadrilha.

O dono dos bovinos foi orientado quanto a necessidade da avaliação de um médico veterinário, para constatar se houve maus tratos, o que poderá alterar a pena dos envolvidos.

O objetivo agora, de acordo com a Polícia Civil, é identificar outros participantes desta quadrilha e recuperar os outros bovinos furtados.