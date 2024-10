DIG prende duas mulheres por maus-tratos contra animais na região de Nova Veneza, em Sumaré

Imóvel com duas crianças, cinco cães e três gatos tinha grande quantidade de fezes, comida estragada e mau cheiro

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam duas mulheres, de 21 e 42 anos, por maus-tratos contra animais, abandono moral de crianças e furto de energia elétrica, na manhã desta terça-feira (1º). Elas estavam dentro de uma residência que funcionava como um cortiço, na região de Nova Veneza, em Sumaré.

Dentro do imóvel foram retirados duas crianças, cinco cães e dois gatos que ficavam em um espaço com fezes, comida estragada e mau cheiro. O Conselho Tutelar foi acionado para atender às crianças, que provisoriamente foram levadas para um abrigo.

Casa tinha restos de comida, fezes e até mesmo embalagens de entorpecentes – Foto: Divulgação

As crianças, de 6 e 8 anos, são filhas da indiciada mais velha e estavam dormindo ao lado da mãe. No piso superior foi localizada a outra suspeita, que afirmou que era responsável por um dos cães e por três gatos encontrados no imóvel.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O delegado Filipe Rodrigues de Carvalho esteve no local e relatou que havia grande quantidade de fezes pela garagem, em situações precárias de higiene.

“Em decorrência disso detivemos a proprietária (mulher de 42 anos) e a sublocatária (jovem de 21 anos). No interior do imóvel foram encontrados preservativos e restos de entorpecentes jogados ao chão”, disse o delegado.

Animais eram vítimas de maus-tratos no imóvel – Foto: Divulgação

As mulheres teriam confessado à polícia que todo o imóvel utilizava energia elétrica desviada, ou seja, por meio de uma ligação clandestina, popularmente chamada de “gato”.

Os animais foram levados para a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal em Sumaré, onde passarão por atendimento veterinário.

As suspeitas foram conduzidas à sede da delegacia especializada em Americana, onde foram autuadas em flagrante por maus-tratos contra animais, furto de energia elétrica e perigo para a saúde. A mãe das crianças também responderá por abandono moral, pois permitia a convivência dos filhos em ambiente insalubre e com pessoas consumindo drogas.