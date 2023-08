DIG de Americana assume investigação de homicídio ocorrido em rua de Sumaré

Policiais buscam pistas sobre o caso ocorrido no último sábado; apuração cogita envolvimento de "autoridade da cidade" no crime

Prisão foi realizada por policiais civis da DIG de Americana - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana assumiram a investigação do assassinato de um homem de 39 anos, ocorrido no início da noite do último sábado (19), em uma rua do Jardim dos Ipês, na região do Maria Antônia, em Sumaré.

DIG de Americana assumiu a investigação sobre o crime em Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A DIG, divisão especializada da Polícia Civil, costuma assumir investigações de casos de repercussão ou que envolvam apurações complexas. Uma das linhas de investigação, neste caso, cogita envolvimento de uma “autoridade da cidade” na ação criminosa. A vítima foi identificada como Rafael Emídio da Silva.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem, que seria Rafael, ferido. O vídeo exibe ainda o suposto assassino durante a abordagem à vítima. Pelas imagens, é possível perceber que diversas pessoas testemunharam o crime.

A polícia já teve acesso às gravações e deve encaminhá-las para análise do IC (Instituto de Criminalística) de Americana. Por enquanto, nenhuma testemunha foi identificada oficialmente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada para atender à ocorrência na Rua José Gomes de Oliveira, uma via movimentada do bairro. Ao chegar no local, os policiais encontraram o homem baleado e morto.

Informações preliminares apontavam também um possível atropelamento do homem — o que não foi confirmado pela Polícia Civil e pela SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública). Não há detalhes sobre como se deu o assassinato.

A PM preservou o local até a chegada dos peritos criminais. Somente depois o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

FICHA.

Ainda segundo o boletim, Rafael tinha “extensa ficha criminal”, incluindo um incêndio que teria provocado em uma cela do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Capela do Alto, em 2016.