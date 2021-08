Deputado Henrique do Paraíso apresenta projeto para proibir radares móveis

Dois anos atrás, Henrique chuta radar móvel em Sumaré – Foto: Reprodução/Print

O deputado federal Henrique Stein, o Henrique do Paraíso (Republicanos), apresentou na quinta-feira (19), na Câmara dos Deputados, projeto de lei que proíbe radares ou medidores de velocidade portáteis ou móveis, em todo o território nacional.

Em fevereiro de 2019, quando era vice-prefeito de Sumaré, Henrique divulgou vídeo nas redes sociais chutando e quebrando um radar móvel no município, na Avenida Fuad Assef Maluf, no Picerno.

“Na minha cidade não”, grita Henrique no vídeo, dizendo que atende determinação do prefeito para retirar o equipamento.

Em nota depois, a prefeitura revelou que o vice-prefeito exaltou-se ao ouvir reclamações dos munícipes e da falta de transparência na colocação do aparelho.

Reeleito vice-prefeito de Sumaré em 2020, Henrique foi licenciado do cargo no final de junho deste ano para assumir cadeira na Câmara dos Deputados.

Um mês depois, o deputado viralizou após divulgar vídeo em que enfrenta o medo de agulha para ser vacinado contra o coronavírus em Sumaré.

Agora, Henrique volta aos holofotes com o projeto que proíbe os radares móveis.

A proposta prevê que os infratores sejam multados em R$ 30 mil. Se o infrator for agente público, este vai responder também por improbidade administrativa.

O Ministério Público será o responsável pelas denúncias e punições.

O projeto de lei detalha que a arrecadação com multas será destinada para sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

Na exposição dos motivos do projeto, Henrique do Paraíso diz que inúmeros condutores são surpreendidos de forma “absolutamente desagradável” com radares móveis em “locais aleatórios e, muitas vezes, mal sinalizados ou até mesmo sem sinalização”.

O deputado argumenta que é imprescindível a presença dos radares fixos e bem sinalizados, como instrumento de educação de trânsito e segurança para os motoristas e para os pedestres.

Henrique classifica ainda o uso dos radares móveis como “indústria da multa”.