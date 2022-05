Denarc apreende em Sumaré três fuzis que seriam interceptados por criminosos

Três fuzis AR 10 de calibre 7.65, que seriam utilizados por uma organização criminosa, foram apreendidos em Sumaré por policiais civis do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico), nesta quinta-feira (5).

A abordagem ao caminhão de uma transportadora que levava o armamento foi feita na cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) para evitar “maiores riscos a vida de inocentes”, segundo as autoridades.

Três fuzis AR 10 de calibre 7.65 estavam em caminhão – Foto: Divulgação

Conforme nota do Denarc, a organização criminosa que atua em São Paulo teria encomendado os fuzis de um fornecedor em Ponta Porã (MS), cidade na fronteira com o Paraguai. Os bandidos teriam contratado uma transportadora idônea que prestaria o serviço com a informação de que levariam peças automotivas até a capital paulista.

A investigação dos policiais civis deu conta de que o endereço de entrega era falso e que os criminosos pretendiam interceptar o caminhão para acessar o armamento. O local exato da interceptação, entretanto, não foi identificado.

“Considerando o desconhecimento do local exato onde o caminhão seria interceptado, somado aos riscos que eventual operação policial poderia gerar a terceiros, como os funcionários da transportadora e outros usuários da via pública, o DENARC decidiu pela abordagem do veículo na cidade de Sumaré, evitando maiores riscos a vida de inocentes”, traz nota divulgada à imprensa.