Delegacia da Mulher de Sumaré faz campanha para vítimas

Delegada relata que a maioria das vítimas está em situação de vulnerabilidade econômica - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos, materiais de higiene e roupas – principalmente de crianças. As doações serão revertidas para famílias vítimas de violência atendidas pela unidade.

A delegada Nathália Alves Cabral relata que a maioria das vítimas está em situação de vulnerabilidade econômica. Algumas mulheres que já passaram pela delegacia ainda retornam para buscar absorventes ou materiais de higiene, como sabonete ou creme dental.

“A nossa proposta é auxiliar na medida do possível com itens básicos. Estamos abrindo esse espaço para que as pessoas que possam fazer algum tipo de doação entreguem diretamente na delegacia. Não aceitamos dinheiro, preferimos produtos”, diz a delegada.

As pessoas podem doar itens como alimentos não perecíveis, materiais de higiene, roupas de adultos e principalmente, de crianças.

A proposta é conseguir recursos para auxílio de situações extremas, como ocorreu na última quarta, quando três irmãos de 6, 8 e 12 anos foram abandonados trancados dentro de um apartamento, no Nova Veneza, em Sumaré por quase dois dias. O resgate foi feito pela GCM (Guarda Civil Municipal).

Na ocasião, os irmãos foram levados para delegacia e os guardas providenciaram alimentação. Por sua vez, a delegada comprou roupas e sapatos para eles.

As crianças estão provisoriamente em um abrigo e a mãe responde processo por abandono de incapaz.

A DDM fica na Rua Josias Pereira de Souza, número 39, na Vila Miranda, e funciona durante a semana em horário comercial.