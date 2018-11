Defesa Civil de Sumaré participa de treinamento

Com o objetivo de reduzir danos e, principalmente, preservar vidas, a Defesa Civil de Sumaré participou nesta semana de um treinamento para a Operação Verão 2018/2019. O curso aconteceu em Mogi Guaçu e foi oferecido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Junto das demais Defesas Civis do Estado, as equipes de Sumaré receberam capacitação teórica e prática para a elaboração e operação de planos preventivos, adquirindo conhecimento fundamental a respeito de práticas operacionais que visam minimizar as consequências de eventos naturais como deslizamento de terra e enchentes.

Durante o curso, foram abordados temas como Legislação Básica aplicada à Proteção e Defesa Civil; Geologia aplicada à Proteção e Defesa Civil; Meteorologia aplicada à Proteção e Defesa Civil; Registro de Comunicação Preliminar de Ocorrência no Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEC); Procedimentos de Assistência Humanitária; Situação de Anormalidade; Estrutura dos Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDCs); Valores Acumulados de Chuva; Informações Meteorológicas e Vistoria de Campo.

“A Operação Verão tem início dia 1º de dezembro e é importante que nossos agentes estejam com todas as informações atualizadas sobre ações preventivas, de socorro e assistenciais, a fim de evitarmos ou minimizarmos possíveis desastres naturais, protegendo sempre a população em primeiro lugar”, explicou o superintendente da Defesa Civil, Carlos Educardo Vicente.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.