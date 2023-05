Defesa Civil de Sumaré controla quatro focos de incêndio em áreas verdes

Casos ocorreram no Sítio São Simão, no bairro Santa Maria, na região do Matão e em Nova Veneza

A Defesa Civil de Sumaré controlou quatro focos de incêndio em áreas verdes na tarde desta segunda-feira (15). O fogo foi controlado no Sítio São Simão, no bairro Santa Maria, na região do Matão e em Nova Veneza. A equipe foi acionada por moradores que relataram as situações.

Focos de incêndio foram controlados e autoridades apontam seca como causa – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O secretário da Defesa Civil do município, Demétrio Moreira, entende que as condições climáticas favorecem a propagação do fogo. “Mandamos equipes imediatamente aos locais e nenhum dano grave foi causado. O tempo está muito seco e o vento ajuda a aumentar o fogo. Pedimos que a população nos acione e, em caso de incêndio criminoso, denuncie”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Demétrio ainda afirma que pessoas que forem flagradas ateando fogo em áreas verdes podem ser enquadradas na Lei de Crimes Ambientais. Nesse caso, a pena é de multa e pode chegar à condenação com pena de dois a quatro anos de reclusão. Denúncias podem ser feitas através do telefone 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A partir do mês de junho começa a Operação Estiagem, que busca prevenir e combater as queimadas florestais. Um comitê gestor foi formado e conta com a participação das secretarias de Saúde, Educação, Segurança Pública e Sustentabilidade, além da Guarda Civil Ambiental, Obras e Serviços Públicos.

No período, será desenvolvida também a Operação Corta-Fogo, que terá apoio da Defesa do Estado, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental. Uma das medidas previstas é o monitoramento 24 horas por dia da URA (Umidade Relativa do Ar), que possibilita ação imediata.