Decoração natalina sustentável será ampliada em Sumaré

Sucesso em 2017, a decoração natalina totalmente sustentável realizada pela Prefeitura de Sumaré, por meio do reaproveitamento de garrafas pet e pneus, será ampliada este ano para outras regiões da cidade, assim como também chegará a outros municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Para a expansão do projeto, o Fundo Social de Solidariedade conta novamente com a colaboração dos moradores na doação dos materiais, que são transformados em bonecos de neve, anjos, velas, Papai Noel, entre outros enfeites de Natal. Além de promover a sustentabilidade e poupar os cofres públicos, o objetivo da campanha é também resgatar a magia desta época do ano junto à população.

“Desenvolvemos este trabalho no ano passado com muita dedicação e carinho, com o intuito de devolver à nossa população a alegria e o encantamento do Natal. Neste ano, contamos novamente com o apoio de toda a comunidade neste belíssimo projeto socioambiental, que envolve a solidariedade, união, a proteção ao meio ambiente e a economia de recursos públicos”, incentivou o prefeito Luiz Dalben.

Onde doar

Os moradores de Sumaré podem realizar as doações nas 37 escolas municipais ou nas sete Administrações Regionais da cidade. Com relação às garrafas, elas podem ser de qualquer cor e tamanho, porém é importante que estejam limpas, sem rótulos e em bom estado de conservação.

A Prefeitura de Sumaré reforça que, além das garrafas pet e pneus, as Regionais também recebem pequenas quantidades de entulhos, móveis velhos, eletroeletrônicos e outros objetos sem utilidade, para que sejam reaproveitados ou descartados corretamente, protegendo o meio ambiente.

As Regionais ficam abertas de segunda à sexta, das 8h às 17h. Confira os endereços:

AR Centro: Avenida João Argenton, nº 3.331, Vila Yolanda Costa e Silva

AR Picerno: Avenida Fuad Assef Maluf, nº 2.035, Parque Rosa e Silva

AR Nova Veneza: Rua Paraíba, nº 321, Jardim Nova Veneza

AR Maria Antonia: Rua Argia de Marchi, nº 50, Parque Sevilha

AR Matão: Avenida Minasa, nº 1.136, San Martin

AR Área Cura: Rua Zacarias de Lima Vilela, nº 301, Jardim Denadai

AR Rural: Rua Antares, nº 59, Cruzeiro do Sul

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.