DDM de Sumaré passa a atender em novo prédio, no Centro

A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré passou a atender em um novo prédio, localizado na Rua Dom Barreto, 1.294, no Centro. O imóvel foi alugado pela prefeitura.

O delegado titular de Sumaré, Marcelo Moreschi Ribeiro, explicou que a nova sede é mais ampla e tem mais opções de salas para atendimentos individuais às vítimas, inclusive com espaço para brinquedoteca para permanência das crianças, quando as responsáveis são ouvidas.

“O antigo prédio que ficava na Vila Miranda já estava pequeno e não estava mais adequado para as atividades policiais. Agora, a delegacia especializada mudou para um imóvel mais amplo e com excelente localização. Está no Centro e mais acessível, principalmente para as pessoas que dependem de transporte coletivo”, explicou Moreschi.

Atualmente, a DDM conta com a atuação integral da delegada Nathália Alves Cabral. O atendimento foi reformulado na unidade e estudantes de psicologia passaram a atuar na triagem das vítimas.

“A delegada Nathália tem se dedicado bastante em fazer um trabalho mais humanizado com as vítimas, que geralmente procuram a delegacia em situações muito complexas”, completou Moreschi.

Em fevereiro de 2023, a delegada idealizou uma campanha para arrecadação de alimentos, materiais de higiene e roupas – principalmente de crianças. As doações são revertidas para famílias vítimas de violência atendidas pela unidade.