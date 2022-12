DDM de Sumaré é invadida e tem documentos vasculhados

Primeiras apurações dão conta que os invasores entraram na delegacia com foco aos livros e documentos do cartório central

A sede da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré foi invadida entre a noite de quarta-feira e madrugada desta quinta-feira. Uma funcionária da limpeza chegou ao trabalho por volta das 6h30 e percebeu que o vidro da janela foi danificada com um brinquedo da sala das crianças que estava no jardim.

Gavetas foram abertas e documentos foram vasculhados, mas nada foi levado. O caso está sendo apurado como dano. Mas nenhum suspeito foi identificado.

Após perceber que desconhecidos entraram na delegacia, a funcionária entrou em contato com as policiais da unidade. Após chegarem, elas comprovaram que várias salas do piso superior tiveram seus armários e gavetas violados.

As policiais encontraram uma gaveta aberta, na sala da delegada, bem como outros armários e gavetas, que também foram revirados. Naquele momento, não foi constatado furto, pois não mexeram nos computadores ou televisores.

As primeiras apurações dão conta que os invasores entraram na delegacia com foco aos livros e documentos do cartório central.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana para realizarem as circunstâncias do ocorrido.

O delegado titular de Sumaré Marcelo Moreschi Ribeiro disse que a Polícia Civil iniciou as apurações sobre o ocorrido.