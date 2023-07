Data histórica: Sumaré comemora 70 anos de emancipação

Assim como outras cidades da região, Sumaré tem sua origem vinculada à Vila de São Carlos das Campinas – hoje, apenas Campinas. Embora o marco de fundação do município tenha ocorrido em 1868, através da capela dedicada à Nossa Senhora de Sant’Ana, a emancipação só aconteceria em 1953.

Sete décadas depois, o município de Sumaré comemora a independência que permitiu seu crescimento e desenvolvimento. Na próxima quarta-feira, a cidade completa 155 anos de fundação.

A comissão de emancipação na Assembleia, em foto de 27 de abril de 1953 – Foto: ACERVO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SUMARÉ

Alaerte Menuzzo, professor de história, fundador e ex-presidente da Associação Pró-Memória de Sumaré, é um dos detentores da história da região. Ele conta que, na época, viviam ali cerca de 6 mil habitantes, com predominância de imigrantes italianos e portugueses, a maioria em sítios, onde cultivavam principalmente café.

“A vida acontecia aos finais de semana, nos armazéns de secos e molhados a cada esquina. Os moradores da zona rural vinham para compras e missa. À noite, se concentravam na Praça da República, ponto central da movimentação”, relata.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar da rotina pacata, eram crescentes as reclamações de que o povo precisava de melhoramentos e, para que eles acontecessem, com a dependência de Campinas, a burocracia e a distância eram grandes dificuldades, conta Alaerte.

Um artigo publicado em 2013 no jornal Tribuna Liberal conta que “da luta constante no dia a dia do trabalho incansável pela produção e pela subsistência, do desenvolvimento social e cultural, surge e vai crescendo, de forma irresistível e incontrolável, o desejo ardente de liberdade e emancipação política, uma vez já conseguida a expansão econômica”.

Inicia-se então a campanha pela emancipação de Sumaré. A organização cívica e política culmina com uma histórica reunião, em 5 de abril de 1953, na sede social do Clube Recreativo Sumaré, com a coleta de 182 assinaturas que seriam entregues à Assembleia Legislativa do Estado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Neste processo, destacaram-se os vereadores Guido de Camargo Penteado Sobrinho, José Maria Matosinho e Atilio João Giordano, entusiastas da emancipação.

Quando o ano de 1953 ia terminando, pela lei nº 2456, de 30 de dezembro, Sumaré era elevada a município. Pela mesma lei, os povoados de Jacuba (que posteriormente seria Hortolândia) e Nova Veneza passaram a ser distritos de Sumaré.

No ano seguinte, logo em janeiro, iniciava a campanha eleitoral, que terminaria em outubro de 1954, com a eleição do padre José Giordano, o primeiro prefeito de Sumaré. O prédio onde funcionava a antiga subprefeitura deu espaço à nova prefeitura e a câmara, e hoje abriga a Associação Pró-Memória de Sumaré.

LINHA DO TEMPO

Os principais marcos da história de Sumaré, cidade mais populosa da RPT, que completa 155 anos no dia 26 de julho

Meados do século XVIII

Surge a Vila de São Carlos das Campinas e, ao seu redor, as sesmarias. As mais antigas referências à região do Quilombo (como era chamada a região de Sumaré) têm mais de 200 anos

1868

Com fazendas e povoado formados, é construída uma capela dedicada à Nossa Senhora de Sant’Ana

1875

É inaugurada a Estação Rebouças, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que permite progresso rápido. O povoado agora é chamado Rebouças

1920

O povoado já contava com energia elétrica, posto policial, iluminação pública, cartório, escola, serviço telefônico, igreja matriz, subprefeitura e pronto socorro

1943

Chegada da 3M do Brasil, iniciando a vocação industrial do povoado e impulsionando seu desenvolvimento

1945

Após plebiscito, acontece a adoção do nome Sumaré, orquídea originária da região. Na época, a legislação brasileira impedia dois povoados ter o mesmo nome e já havia Rebouças no Paraná

Anos 1950

Habitada principalmente por italianos e portugueses, Sumaré passa a receber imigrantes de todos os estados do Brasil

1953

Emancipação: Sumaré conquista a independência de Campinas

Anos 1960

O início do crescimento vertiginoso da população, com oferta de terrenos a preços acessíveis e salto no desenvolvimento industrial

1991

O distrito de Hortolândia conquista a emancipação político-administrativa de Sumaré

Fonte: Prefeitura de Sumaré