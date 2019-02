Dalben recebe representantes de igrejas evangélicas

O prefeito Luiz Dalben recebeu na última sexta-feira (15) pastores e missionários de diversas denominações evangélicas, reunidos por meio do Copames (Conselho de Pastores e Ministros do Evangelho de Sumaré). No encontro, o prefeito pôde conhecer melhor os representantes das igrejas de Sumaré e também explicou sobre os trabalhos e dificuldades da administração.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Além de se colocarem à disposição e renovarem a parceria com a prefeitura, os pastores apresentaram os próximos eventos do conselho e os preparatórios para a “Marcha para Jesus”, agendada para setembro e que todo ano conta com apoio da administração pública.

“É sempre uma alegria receber representantes do nosso povo em nosso gabinete e poder contar com o apoio dessas pessoas que também querem o melhor para Sumaré e que são instrumentos de ligação entre a Prefeitura e a população”, comentou o prefeito.

Também participaram do encontro o secretário de Inclusão, Edson Cosme, e o vereador Dirceu Dalben.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.