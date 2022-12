Dalben projeta concurso da guarda e quer um novo Paço Municipal

Assunto foi discutido durante entrevista ao Programa Liberal no Ar, na Rádio Clube (AM 580), nesta quinta-feira

Luiz Dalben esteve no programa Liberal no Ar, na Rádio Clube (AM 580) - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), confirmou que o concurso para 50 vagas da GCM (Guarda Civil Municipal) deve ocorrer em 2023. O assunto foi discutido durante entrevista ao Programa Liberal no Ar, na Rádio Clube (AM 580), nesta quinta-feira. Ele antecipou também que tem planos para uma nova sede da prefeitura e da rodoviária.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o Chefe do Executivo, o edital para a contratação de novos patrulheiros deve sair em breve. “O concurso estava previsto para ocorrer neste ano, mas, por causa de compromissos com o funcionalismo, por conta do dissídio, deve ocorrer no próximo ano”, afirmou Dalben.

Atualmente, a Guarda Municipal conta com o efetivo de 113 homens e mulheres. “A realização do concurso será muito importante, pois os novos guardas seriam utilizados nas ações em prol da segurança na cidade”, relata o comandante da GCM, Eduardo Ramalho.

Sobre as futuras realizações do governo, um dos próximos projetos será uma nova sede do Paço Municipal, que atualmente fica Rua Dom Barreto, 1.303, no Centro.

“A prefeitura funciona hoje em um prédio antigo. Não conseguimos agregar as secretarias no mesmo espaço, várias estão em imóveis alugados em diversos bairros da cidade. Temos também o Seminário, que fica em Nova Veneza e funciona como uma espécie de subprefeitura. Muitas vezes, os munícipes precisam se deslocar de um lugar para outro, dependendo de sua necessidade”, explicou o prefeito.

Dalben comentou ainda sobre a chance de a cidade ter uma nova rodoviária. “Onde funciona hoje, poderia continuar como um terminal. Sumaré merecia uma rodoviária ampla, inclusive com um minishopping no espaço. Talvez a gente não consiga concluir ainda em nosso mandato, mas iremos estudar esse projeto”, completou.