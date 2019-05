Dalben entrega UBS Ypiranga, na região da Área Cura

O prefeito Luiz Dalben, ao lado do vice Henrique Stein, do deputado Dirceu Dalben e de autoridades municipais, entregou na desta terça-feira (7) a UBS (Unidade Básica de Saúde) Ypiranga, na Área Cura, uma unidade ampla e confortável, com capacidade para atender cerca de 9 mil usuários cadastrados. Esta é a 13ª unidade de saúde entregue à população desde 2017.

Com um investimento de cerca de R$ 2,1 milhões, a unidade é proveniente de uma parceria da Prefeitura de Sumaré com o Governo do Estado, por meio do programa “Saúde em Ação” e irá substituir o atendimento da UBS Nações. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A UBS Ypiranga possui 385m², contando com três consultórios médicos, sendo um deles totalmente equipado para atendimento ginecológico, um consultório odontológico, salas de procedimentos, atividades coletivas, emergência com todos os equipamentos necessários, como desfibrilador, e salas administrativas.

Participaram da entrega o deputado estadual Dirceu Dalben, os secretários de Saúde, Rubens Gatti, de Comunicação, José Vilalon, Segurança, Ricardo Zequin, Desenvolvimento Econômico, Josué Cardoso, Mobilidade Urbana, José Marin, e Meio Ambiente, Carlos Barijan, o presidente da Câmara, Willian de Souza, e os vereadores Valdir de Oliveira, Dudú Lima, Joel Cardoso, Ulisses Gomes, Rudinei Lobo, Rubens Champam, Fábio Ferreira, José Tavares, João Maioral.

A unidade está localizada na Rodigar Araújo Santos, 21, Jardim Ypiranga.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.