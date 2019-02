Dalben consegue liminar que pode garantir posse na Alesp

Deputado estadual eleito com mais de 79 mil votos, o ex-prefeito e atual vereador de Sumaré, Dirceu Dalben (PR), corre contra o tempo para tentar tomar posse no cargo no mês que vem na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

O político obteve recentemente uma decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que suspende a ação usada como base pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para impugnar sua candidatura com base na Lei da Ficha Limpa. O MPE (Ministério Público Eleitoral) apontou uma condenação por improbidade administrativa como causa de inelegibilidade. O ex-prefeito teria contratado parentes para cargos irregulares.

Durante esta semana, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo retotalizou os votos e declarou o Major da PM, Mauro dos Santos (PR), como deputado eleito na vaga do ex-prefeito.

Substituto

Nascido em São José do Rio Preto, Major Mauro – como se apresentou o agora deputado eleito durante a campanha – é coordenador operacional do 33º Batalhão da Polícia Militar, em Barretos. Segundo o TRE, ele recebeu 40.034 votos nas eleições de outubro do ano passado. Os deputados estaduais eleitos tomarão posse dos cargos na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) em 15 de março.