Curto circuito teria causado princípio de incêndio em UPA Macarenko, diz prefeitura

Defesa Civil de Sumaré esteve na unidade e constatou que não houve danos estruturais no prédio

Unidade segue com atendimento nesta quarta-feira - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Um curto circuito teria causado o princípio de incêndio registrado na noite desta terça-feira (2), em uma sala administrativa da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, em Sumaré. A informação foi confirmada pela prefeitura em nota divulgada para a imprensa.

O fogo teve início por volta de 20h e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, não houve feridos, mas por conta do incidente, ao menos 26 pacientes que estavam em observação foram transferidos para hospitais da região.

A Prefeitura afirmou ainda que o atendimento de todas as especialidades estão mantidas nesta quarta-feira (3)

A nota traz ainda que, por conta do incêndio, os exames laboratoriais estão sendo enviados de maneira temporária para análise na base de Jundiaí.

Corpo de Bombeiros controlou o princípio de incêndio na noite de terça-feira – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Na manhã desta quarta-feira (3), a UPA recebeu vistoria da Defesa Civil Municipal, que constatou que não houve danos estruturais no prédio. As equipes de manutenção também estão no local realizando os reparos necessários.

“Reiteramos o compromisso da administração com a saúde pública e salientamos que todas as medidas necessárias foram tomadas para manter a qualidade no atendimento aos usuários e segurança nos serviços.”, trouxe trecho da nota.