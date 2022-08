Criminosos invadem subestação da CPFL, rendem vigilante e roubam caminhões e uniformes

Um grupo de assaltantes entrou na subestação da CPFL, no Matão, em Sumaré e fizeram um vigilante como refém com várias armas apontadas em direção a cabeça, na madrugada da quarta-feira (3). Ele foi obrigado a abrir o cofre e entregar seu revólver. Os criminosos também levaram o colete balístico, 12 munições de calibre, 20 uniformes da concessionária com EPI (Equipamento de Proteção Individual), dois caminhões com guincho, ferramentas, 370 metros de cabos, micro-ondas e ferramentas. O caso está sendo apurado pelos policiais civis do 4º Distrito Policial de Sumaré. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Civil, o vigilante de uma empresa terceirizada de segurança foi rendido no momento em que chegava ao trabalho. Os assaltantes já sabiam que a arma do funcionário estava guardada no cofre da subestação. Ele foi obrigado a abri-lo após ser ameaçado de morte com várias armas engatilhadas na cabeça.

O vigilante não relatou quantos homens participaram da ação criminosa, no entanto, percebeu que eles se comunicavam com outros envolvidos por radiocomunicadores. Enquanto a quadrilha vasculhava o local, alguns dos suspeitos mandaram que o vigilante permanecesse em uma área de mato, por 30 minutos. A vítima fugiu em direção a rua e conseguiu localizar os policiais militares que faziam patrulhamento nas imediações.

Investigação

A Polícia Civil iniciou a investigação na tentativa de identificar e prender os envolvidos. O delegado Diego Bini, que coordena a apuração, disse que considera a possibilidade de que os caminhões e uniformes roubados da concessionária podem ser utilizados em outras ações criminosas. “Todas as hipóteses serão apuradas. A polícia também está buscando imagens das câmeras de segurança”, disse Bini.