Criminosos fazem arrastão em prédio da Secretaria de Sustentabilidade

Criminosos invadiram o prédio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade de Sumaré, no Jardim Primavera, durante o fim de semana. O furto de ferramentas e eletroeletrônicos só foi percebido por servidores na manhã desta segunda-feira (16). O valor do prejuízo não foi informado e ninguém foi preso.

A GCM (Guarda Civil Municipal) esteve no local e constatou que o cadeado do portão estava quebrado. As salas foram arrombadas. Os criminosos levaram sete motosserras, uma escavadeira manual, um perfurador de solo, ferramentas, cinco notebooks, um botijão de gás e duas garrafas térmicas. Eles também levaram uma picape Fiat Strada, alugada pela prefeitura.

Porta foi arrombada na unidade – Foto: Divulgação

Os patrulheiros apreenderam um boné, que possivelmente foi usado por um dos invasores. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos teriam entrado na secretaria por um um local que seria um “ponto cego” em relação ao monitoramento por vídeo da unidade.

A prefeitura informa que foi realizada uma reunião na tarde desta segunda para discutir medidas de segurança para o local, tendo em vista que a sede já havia sofrido uma invasão no início do ano passado.

Bandidos teriam entrado por suposta “ponto cego” em relação ao monitoramento – Foto: Divulgação

“A pasta passará a contar com vigilância permanente da GCM, além das rondas já realizadas pela região. A administração lamenta e condena os episódios e espera que os responsáveis sejam identificados e punidos. A secretária trabalha na limpeza e reorganização do local e parte dos serviços deve ser normalizada ainda nesta semana”, cita a nota.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, mas por enquanto a Polícia Civil não tem pistas sobre os criminosos.