Criminoso é baleado por patrulheiro que reagiu a assalto em Sumaré

Um homem de 28 anos foi baleado por um guarda municipal que reagiu a um assalto em sua residência, em Sumaré, na noite desta quarta-feira (1°). O indivíduo está internado e responderá por roubo tentado.

Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré, no período da noite, o patrulheiro chegava em casa, no Jardim Dall’Orto, quando um homem armado entrou no imóvel e anunciou o assalto.

Indivíduo foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Sumaré – Foto: Divulgação – HES

Neste momento, o agente de segurança teria reagido, sacado a arma e atirado contra o assaltante, acertando na região do ombro.

O próprio guarda chamou o Samu (Serviço de Tendimento Móvel de Urgência) para socorro do criminoso, que foi direcionado ao Hospital Estadual Sumaré, onde ficou sob escolta policial.

O servidor público também constatou que a arma utilizada pelo ladrão, na verdade, tratava-se de uma réplica.

A GCM também esteve presente e atendeu à ocorrência. Um boletim de roubo tentado e lesão corporal decorrente de intervenção policial foi registrado na delegacia de plantão. O caso será investigado pela Polícia Civil

De acordo com a GCM, o caso também será apurado pela corregedoria da corporação e o patrulheiro assumirá funções administrativas durante a investigação do caso.

“O comando da corporação esclarece que o guarda passará a desempenhar temporariamente funções administrativas, sendo submetido a avaliação psicológica, bem como avaliação da comissão de letalidade, e o ocorrido será submetido à procedimento de apuração pela Corregedoria, que também acompanhará o desenrolar do inquérito policial, mas que não há razão de sanções disciplinares até o presente momento”, traz a nota da autarquia.