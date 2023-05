Crime usa criança para oferecer propina a policiais militares em Sumaré

Uma criança, que não teve sua idade revelada, entregou um bilhete oferecendo R$ 10 mil para os policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) liberarem um homem de 44 anos, que foi flagrado com drogas e armas, na manhã desta sexta-feira, no Parque Salerno, em Sumaré.

No manuscrito, alguém pedia que o suspeito fosse solto porque era importante para o tráfico de drogas naquela região.

Arma e drogas foram apreendidas, na manhã desta sexta-feira, em ação realizada pelo Baep – Foto: 10º Baep / Divulgação

O responsável pela anotação não foi localizado pela PM (Polícia Militar). O suspeito foi encaminhado ao 3º Distrito Policial, sendo autuado em flagrante sob acusação de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Depois, ele seguiu para a Cadeia de Sumaré.

Policiais faziam patrulhamento com cães quando abordaram um homem caminhado numa viela, que estava com volume na cintura, que parecia ser uma arma.

O suspeito levava uma pistola calibre 9mm municiada (adaptada com seletor de rajada) e uma sacola plástica, contendo 41 porções de maconha, 106 de crack, R$ 163,50 e dois carregadores de pistola 9mms, com 15 munições em cada um.

Os policiais também utilizaram o cão de faro Colt para realizar a varredura no local, que identificou o odor de drogas em meio a entulhos. No local, a PM apreendeu mais 265 porções de maconha, 158 de crack, 461 papelotes e microtubos de cocaína, contendo também anotações com a contabilidade do tráfico de drogas.

Enquanto o homem era colocado na viatura, uma criança se aproximou dos policiais e entregou para eles uma anotação de telefone celular com DDD de São Paulo.

No manuscrito, uma pessoa que se identificou apenas como Rico informava que o homem detido era “conceituado” no crime na região e diante disso oferecia a quantia de R$ 10 mil para que fosse liberado pelos policiais. A justificativa era que o preso seria uma das peças fundamentais para o andamento do tráfico naquele local.

Após ser detido, o homem foi encaminhado para o distrito policial, onde prestou depoimento, e em seguida levado à cadeia até ser apresentado à audiência de custódia.