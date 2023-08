Criança tem 60% do corpo queimado e pais são presos em Sumaré

Um garoto de 8 anos teve 60% do corpo queimado, após brincar com material inflamável que explodiu na casa da família, no Jardim Bom Retiro, em Sumaré, na manhã desta quarta-feira (10). Ele estava apenas com a irmã de 7 anos, que não se feriu. A Polícia Civil prendeu os pais das crianças por abandono de incapaz.

O casal também vai responder por maus-tratos, já que um cachorro muito magro foi localizado no imóvel em meio a sujeiras.

Criança foi socorrida pelo helicóptero Águia da PM – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

O incêndio ocorreu por volta das 11h, na Rua Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra. Um morador foi até a Companhia da PM (Polícia Militar) que fica próximo ao local e pediu ajuda, pois sabia que havia duas crianças sozinhas na casa.

Quando os policiais chegaram, perceberam que os próprios moradores conseguiram controlar o fogo. O garoto estava na calçada com queimaduras dos ombros aos pés e gritava de dor. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia de Campinas, ao Hospital de Queimados de Limeira.

Enquanto os PM estavam no local, chegaram um homem de 29 anos e uma mulher de 28, que são pais das crianças. O casal foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde eles foram autuados em flagrante por abandono de incapaz.

“Os pais foram presos por abandono de incapaz e também deixaram os filhos com acesso a materiais perigosos”, disse a delegada Nathália Alves Cabral.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhamento do caso. A avó materna ficou responsável pelos três netos, sendo os dois irmãos que estavam na casa e outro menor estava na escola no momento do incêndio.

Cachorro não foi localizado, mas condições do local indicam maus-tratos – Foto: Divulgação

MAUS-TRATOS

A Polícia Civil teve acesso às fotos de um cachorro que foi retirado da casa muito magro. O secretário Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Sumaré, Régis Alessandro Ferreira Costa, acompanhado de um fiscal da prefeitura, esteve na casa.

“Não conseguimos localizar o animal, somente tivemos acesso às fotos. Mas pelas condições do local, como fezes, pouca água e nenhuma ração, consideramos indícios de maus-tratos”, afirmou o secretário.

Segundo ele, uma nova fiscalização será realizada em breve. “Tentaremos encontrar o animal para analisarmos seu estado de saúde”, completou.