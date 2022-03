CPFL abre nova turma do curso gratuito de formação de eletricistas

A CPFL Serviços está com inscrições abertas para a nova turma do curso de qualificação gratuito de formação de eletricistas. A oportunidade é para homens e mulheres que moram em Sumaré, Campinas, Americana, Piracicaba, Jaguariúna ou Valinhos.

Para se inscrever, os interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail recrutaservicos@cpfl.com.br com o título “ESCOLA ELETRICISTA SUMARÉ” no assunto do e-mail ou através do site da CPFL no trabalhe conosco. As inscrições vão até dia 30 de março.

Os candidatos devem ter no mínimo 19 anos, Ensino Fundamental completo e CNH de categoria B válida e definitiva.

Após a inscrição, os interessados passarão por um processo seletivo, no qual passam por teste psicológico em altura (prática), entrevista e exames médicos. Os candidatos serão informados por e-mail sobre a seleção. A seleção acontece entre 31 de março a 27 de abril.

As aulas serão em modelo híbrido. As teóricas acontecem online do dia 2 a 25 de maio e as práticas em seguida até o dia 8 de julho, no Senai de Sumaré.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti