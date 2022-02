Covid-19 afasta metade dos enfermeiros na UPA do Macarenko, em Sumaré

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Macarenko, em Sumaré, funcionou nesta sexta-feira com metade da equipe de enfermagem, de acordo com denúncias feitas ao LIBERAL.

Os profissionais estariam afastados por Covid-19 e a empresa que administra a unidade, ISSRV (Instituto Social Saúde e Regaste à Vida), não teria substituído os trabalhadores, o que acarretou em prejuízo no atendimento, uma vez que não havia enfermeiros suficientes nem para aplicar medicações.

Atendimento ficou prejudicado na UPA do Macarenko – Foto: Arquivo / O Liberal

Denúncias feitas à reportagem dão conta ainda que o ISSRV teria cancelado as horas extras para cobertura do plantão na unidade.

O LIBERAL questionou a Prefeitura de Sumaré sobre a situação e foi orientado a procurar a empresa que administra a UPA, o que também foi feito, porém, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Os problemas envolvendo a unidade, no entanto, não se resumem só ao ocorrido nesta sexta-feira. No mês passado, o Sinsaúde (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde) de Campinas e região fez plantão em frente a unidade para esclarecer os funcionários sobre as medidas legais que estariam sendo tomadas para evitar que a empresa reduza as folgas dos trabalhadores conforme anunciado em dezembro de 2021.

“A redução das folgas é um ato de total desrespeito aos trabalhadores. Entramos com as medidas legais na Justiça para impedir que a administração da UPA cometa essa irregularidade”, afirma Paulo Gonçalves, diretor de Assuntos Jurídicos do Sinsaúde.