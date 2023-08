Corpo localizado em Itapira pode ser de empresário de Sumaré desaparecido

O corpo de um homem, que foi localizado por um trabalhador rural, na manhã desta quarta-feira, em uma região conhecida como Pasto dos Forões, em Itapira, pode ser do empresário Luiz Carlos Burim, de 56 anos, de Sumaré, desaparecido há uma semana. O cadáver foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas para a realização de exames que devem confirmar a identidade.

Luiz Carlos Burim desapareceu após ir ao shopping Via Direta, em Americana – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O LIBERAL apurou que os familiares do empresário já teriam feito o reconhecimento fotográfico, apesar das circunstâncias do corpo, que já estava em decomposição.

Uma amiga próxima do empresário disse que, infelizmente, o corpo estava vestido com uma bermuda branca, idêntica à usada por Burim quando ele foi visto pela última vez. “Muito triste toda essa situação, que causou um grande sofrimento à família”, desabafou.

“O filho dele esteve em Itapira, com uma advogada, mas infelizmente não conseguiu ver o corpo”, completou.

Como o IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Guaçu, que atende Itapira, não realiza mais os exames necroscópicos, o serviço passou a ser feito pela unidade de Campinas. Até o início da noite desta quarta-feira (2), a identificação ainda não tinha sido concluída.

No entanto, vários amigos já começaram a deixar mensagens de condolências nas redes sociais.

“Luto pela passagem de um grande amigo. Vá em paz Burim. Siga a Luz que se apresenta. Que a espiritualidade amiga te receba de braços abertos com muito amor, bondade, carinho e sabedoria. Você cumpriu, muito bem, a sua missão. Deus está com você”, postou Maria Ângela Rebuá.

O CASO

O carro do empresário já tinha sido localizado na sexta-feira (28), em Itapira. Ele saiu de casa com seu veículo, uma Chevrolet Zafira, na quarta (26), para ir ao shoppiing Via Direta, em Americana, quando falou pela última vez com a esposa e desapareceu.

A Polícia Civil realizou o levantamento, por meio das câmeras, e identificou que ele foi visto no mesmo dia em Itapira, com seu carro. A investigação sobre a morte está sendo realizada pela delegacia de Itapira, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.