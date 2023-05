Corpo encontrado parcialmente enterrado em Sumaré é do mesatenista desaparecido

Daniel Rodrigues Higino, de 31 anos, foi visto pela última vez no dia 2 deste mês quando deixou sua casa para disputar um torneio em Minas Gerais - Foto: Reprodução

O corpo que foi encontrado na Vila Soma, em Sumaré, na tarde de segunda-feira (15), foi identificado por familiares como sendo do mesatenista Daniel Rodrigues Higino, de 31 anos. Desaparecido desde o dia 2 de maio, ele estava parcialmente enterrado e tinha no tórax uma perfuração, ocasionada possivelmente por uma arma de fogo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 16h, uma pessoa que passava pelo local, entre as ruas da Mata e Quilombo, viu o cadáver parcialmente enterrado e acionou a GCM (Guarda Civil Municipal), que preservou a área até a chegada dos peritos da Polícia Civil.

Após a coleta de dados, a Polícia Civil suspeitou que o corpo pudesse ser do mesatenista, por conta das características semelhantes e pelo fato da motocicleta utilizada por ele no último dia em que foi visto, ter sido encontrada abandonada em Sumaré. Tios da vítima foram informados sobre a possibilidade e se dirigiram a funerária, onde foi feito o reconhecimento.

Segundo informações preliminares dos peritos do instituto de criminalística, foi encontrada uma perfuração no corpo do atleta, na região do tórax, provocada possivelmente por uma arma de fogo.

Para a Polícia Civil, há indícios de homicídio e o caso segue sob investigação pelo 2° DP (Distrito Policial).

Desaparecido: Daniel saiu de sua casa no dia 2 de maio de moto para ir até um campeonato de tênis de mesa, que aconteceria em Minas Gerais no dia 5, entretanto, amigos procuraram a família, relatando que o atleta não chegou na cidade, sede da disputa. Após o alerta, familiares começaram as buscas, chegando a anunciar inclusive o desaparecimento dele nas redes sociais e veículos de comunicação.

