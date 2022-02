Corpo encontrado em estrada que liga Sumaré a Nova Odessa é identificado

Segundo a família, homem foi para as ruas depois de terminar um relacionamento, pois tinha problemas com drogas

O corpo de um homem encontrado na manhã da última terça-feira, na Estrada Rural Olindo Biondo, no limite entre Nova Odessa e Sumaré, com marcas de facadas, foi identificado pela Polícia Civil como sendo de Marcos Aparecido Miguel. Segundo informações da família, ele morava no bairro São Roque, em Americana, e tinha 45 anos.

Marcos Aparecido Miguel tinha 45 anos – Foto: Arquivo pessoal

De acordo com o filho caçula da vítima, Gabriel Wallace Miguel, de 20 anos, o pai esteve em um relacionamento e, por conta do término, Marcos foi para as ruas, pois tinha problemas com drogas. “Eu acho que esse assassinato dele foi por droga”, comentou.

Marcos foi encontrado por volta de 7h30, com pelo menos 18 perfurações de faca ou facão, na cabeça, braço e pernas. Ele vestia uma bermuda e tinha uma tatuagem no braço esquerdo.

A família, no entanto, relatou que ele tinha quatro tatuagens nos dois braços, com os nomes dos três filhos, Michely, Michel, Gabriel, e de um dos três netos, Brayan.

O delegado do 1º DP (Distrito Policial) de Sumaré, Marcelo Mareschi Ribeiro, informou que o laudo sobre a morte ainda não saiu e que as investigações já começaram.

Marcos foi velado e sepultado nesta quinta, no Cemitério do Parque Gramado, em Americana.

Investigação

No dia 16, o LIBERAL publicou que a polícia não descartava a possibilidade de os quatro homicídios registrados na terça estarem conectados, bem como as chances de as vítimas serem próximas e conhecerem os autores.

Além de Marcos, Claudio Afonso Silva, Matheus Breendel Santana e Willian Lopes Pereira foram mortos com tiros na cabeça, em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

No entanto, nesta quinta-feira, o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, José Donizeti de Melo, informou que, por enquanto, o crime de Sumaré não tem nenhuma relação com os outros três. “Nada é descartado, mas é pouco provável”, comentou o delegado.