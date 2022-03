Corpo é encontrado na Rodovia Anhanguera, em Sumaré

Um corpo de um homem que aparenta ter aproximadamente 40 anos foi encontrado pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) neste domingo (27), na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Sumaré.

Há indícios de que ele foi vítima de atropelamento, uma vez que, no local, havia partes de para-choque de um automóvel. O homem não portava documentos e portanto, até o início desta tarde, ainda não tinha sido identificado. Foram encontrados apenas um celular e R$ 262 em dinheiro.

A PMR localizou o cadáver na altura do km 107, sentido capital. Segundo a corporação, tudo indica que o acidente ocorreu no período noturno, devido às condições do corpo. As imagens, porém, não foram captadas pelas câmeras da CCR AutoBAn, concessionária responsável pela rodovia.

Policiais civis e peritos também compareceram no local. De acordo com a PMR, o caso seria registrado pela Polícia Civil como atropelamento de pedestre e fuga de local de acidente.