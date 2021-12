Corpo é encontrado no Horto Florestal de Sumaré

O corpo de um homem foi encontrado no Horto Florestal de Sumaré, nesta quinta-feira (9). O cadáver, que não foi identificado, estava com ferimentos na cabeça e no rosto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 18h30, um homem pescava no horto, na Estrada Municipal Teodor Condiev, no Jardim Paulistano, quando viu o um corpo em uma área de mata. O pescador informou a situação ao segurança do espaço, que acionou a PM (Polícia Militar).

De acordo com a PM, o corpo estava de lado, sem roupas e com ferimentos na cabeça e rosto, que possivelmente foram ocasionados por algum objeto.

Peritos da Polícia Civil também foram chamados e, segundo o registro policial, nenhum utensílio relacionado ao crime foi encontrado. A suspeita é que o corpo tenha sido apenas abandonado no parque e o homicídio praticado em outro local.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré como homicídio e será investigado.