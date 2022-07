Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro no Horto Florestal de Sumaré

Corpo de um homem ainda não identificado estava no banco de trás de veículo queimado no local

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro no Horto Florestal de Sumaré, na manhã desta segunda-feira (11). Populares acionaram a GCM (Guarda Civil Municipal), que esteve no local para preservar a área até a chegada da perícia.

Segundo o guarda municipal Júlio Cesar da Silva, a corporação foi chamada por volta de 9h por populares, relatando que tinham encontrado um corpo carbonizado dentro de um carro no Horto Florestal, que fica na estrada que liga Sumaré a Hortolândia. Apesar de a localização ter ocorrido nesta manhã, testemunhas afirmaram ter visto chamas na noite deste domingo (10).

Corcel II esta no Horto Floresta, na estrada que liga Sumaré a Hortolândia- Guarda Municipal Júlio Cesar da Silva – Foto:

O veículo carbonizado é um Corcel 2, segundo o guarda municipal, e o homem encontrado estava no banco do passageiro. O corpo foi encaminhado ao IML de Americana.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, familiares procuraram a Guarda Municipal e também o Distrito Policial, informando que o Corcel 2 pertence a um parente deles, que estava sem se comunicar desde a tarde de domingo (11). Exames devem comprovar a identidade do homem.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 1° DP Distrito Policial de Sumaré como morte suspeita e o caso segue sendo investigado. A SSP foi questionada sobre a linha de investigação, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem.