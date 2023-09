Corpo de professor passou a noite dentro de carro antes de ser carbonizado

O tatuador Wesley Carrera, de shorts vermelho, fala sobre o crime com policiais no local onde corpo foi encontrado, na Praia Azul - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O corpo do professor Cauê Pozenatto Lima, de 35 anos, passou a noite no próprio carro estacionado a cerca de 200 metros da casa do principal suspeito do crime, o tatuador Wesley Carrera, 35, no Jardim Maria Luiza, na região de Nova Veneza, em Sumaré, no dia 1º de agosto. Somente no dia seguinte o cadáver foi levado a uma vala na Praia Azul, em Americana, onde foi carbonizado.

A nova versão foi apurada durante a reconstituição do crime pela Polícia Civil e pelo IC (Instituto de Criminalística) de Americana, com o apoio da PM (Polícia Militar), nesta segunda-feira. O LIBERAL acompanhou o trabalho.

O tatuador e a mulher dele, Paloma Fernanda Aguiar, de 30 anos, que também estaria envolvida no crime, participaram da reconstituição acompanhados de advogados.

Reconstituição do caso aconteceu nesta segunda-feira em Sumaré e Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, Lúcio Antonio Petrocelli, coordenou as atividades. O objetivo foi esclarecer alguns pontos na versão do casal que continua preso temporariamente.

Reconstituição durou mais de três horas

A reconstituição durou mais de três horas. O ponto inicial foi em frente à residência onde o casal morava, na Avenida Elza Zagui Menuzzo, no Jardim Maria Luiza, em Sumaré. Cada um dos suspeitos entrou no imóvel para relatar as respectivas versões sobre o ocorrido.

De acordo com a dinâmica do caso, inicialmente o professor estava na casa do tatuador e ambos saíram no carro da vítima.

Depois, ambos passaram em dois endereços no Parque Itália, supostamente para comprar drogas. No entanto, se desentenderam e o professor foi esfaqueado dentro do veículo, na Rua Guarujá, no mesmo bairro.

Segundo a polícia, o suspeito transitou por alguns lugares ainda com o corpo da vítima no carro.

O tatuador voltou para a casa e somente no dia seguinte, acompanhado da mulher, seguiram até uma área rural na Praia Azul, em Americana.

O tatuador estacionou o carro, ergueu o capô para simular que o veículo estava quebrado e abriu a porta do passageiro. O corpo caiu e depois foi arrastado até uma vala, onde foi carbonizado.

Uma testemunha que estava nas imediações viu o carro parado no local, depois encontrou o cadáver em chamas e avisou a polícia.

O tatuador, porém, também apresentou outra versão para o caso, de que uma terceira pessoa teria cometido o crime.

A cronologia do crime

Trabalho de reconstituição mostrou como a morte do professor de Sumaré teria acontecido. Veja:

Noite de terça-feira, 1º de agosto

Wesley Carrera sai de casa, na Avenida Elza Zagui Menuzzo, no Jardim Maria Luíza, em Sumaré, acompanhado da vítima

Eles circularam por dois pontos de venda de drogas no Parque Itália, com o carro do professor

Os dois se desentendem dentro do veículo, estacionado na Rua Guarujá, e o professor é esfaqueado

Wesley larga o carro, com a vítima já morta dentro, a 200 metros de sua casa, e vai andando até a residência, para dormir

O corpo passa a noite no veículo

Manhã de quarta-feira, 2 de agosto

Acompanhado de Paloma, Wesley retorna para o carro, e juntos eles seguem para Americana, ainda com o corpo dentro do veículo

O casal desvia do pedágio da Rodovia Anhanguera pelo Jardim Picerno, em Sumaré, segue em direção ao Jardim São Jorge, em Nova Odessa, até chegar a Praia Azul, em Americana

O carro é estacionado perto de uma vala, onde o corpo é jogado, arrastado e incendiado

O casal foge com o carro e o deixa estacionado na Avenida Elza Zagui Menuzzo

Uma testemunha vê o casal com o automóvel

Manhã de sexta-feira, 4 de agosto

A Polícia Civil localiza o carro com manchas de sangue

Suspeitos são identificados e presos no mesmo dia

Muralha digital confirma veículo

Com o auxílio da muralha digital da Gama (Guarda Municipal de Americana), um sistema de videomonitoramento e reconhecimento de veículos, a Polícia Civil conseguiu confirmar o automóvel da vítima, e, com ajuda do rastreamento, conseguiu localizá-lo perto da residência do suspeito. O tatuador e a esposa foram presos no mesmo dia pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

“A reprodução simulada dos fatos será de importância substancial para que o crime seja devidamente esclarecido e seus responsáveis punidos”, afirmaram as advogadas Valéria Alvetti Ruiz e Raphaella Olivato, que representam a família da vítima.

O professor Cauê Pozenatto Lima, de Sumaré – Foto: Reprodução / Facebook

Quem era Cauê

Nascido em 2 de agosto de 1988, Cauê era professor de ensino fundamental e médio em Sumaré. Ele também atuava como coordenador na Escola Estadual Antônio do Valle Sobrinho, no Jardim Campo Bello, e lecionava na Escola Municipal Ramona Canhete Filho há dez anos.