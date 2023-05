Corpo de homem parcialmente enterrado é localizado em Sumaré

O corpo de um homem parcialmente enterrado foi localizado na tarde desta segunda-feira (16), em uma trilha entre a Vila Soma e o bairro Três Pontes, em Sumaré. A GCM (Guarda Civil Municipal) preservou o local até a chegada dos peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana. O caso foi registrado no plantão policial como morte suspeita.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a polícia, um morador caminhava pela trilha, quando teria percebido que a terra estava mexida. Inicialmente, ele achou que era uma casca de tartaruga, mas ao se aproximar percebeu que era uma parte de um crânio humano e avisou à GCM.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os peritos fizeram o levantamento do local para apurar as circunstâncias do crime e depois o cadáver, que não tinha identificação, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para a realização de exame necroscópico para confirmar a causa da morte.