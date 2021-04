Corpo de adolescente é encontrado em lagoa de Sumaré

O corpo de um adolescente de cerca de 15 anos foi encontrado em uma lagoa de uma pedreira desativada localizada na região de Nova Veneza, em Sumaré, na manhã desta segunda-feira (5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Sumaré, as buscas começaram no final da tarde de ontem (4), após uma solicitação de um possível afogamento por volta de 17h30.

Lagoa de pedreira desativada onde o corpo do adolescente foi encontrado – Foto: Divulgação

Os bombeiros compareceram no local, ouviram as testemunhas sobre o caso e iniciaram as buscas na antiga pedreira desativada, localizada na Avenida Emilio Bosco, até o pôr do sol.

As buscas foram reiniciadas na manhã de hoje e o corpo do garoto foi encontrado por volta de 9h40. Os trabalhos tiveram o auxílio de bombeiros de Americana e Piracicaba.

A Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.