Corpo Bombeiros resgata gato preso em muro no Parque Silva Azevedo

Animal estava preso no vão de 10 centímetros do muro; ele não ficou ferido

O Corpo de Bombeiros de Americana resgatou, na tarde desta quinta-feira (4), um gato preto que estava preso no vão do muro de uma casa, na Rua Antônio Viana de Oliveira, no Parque Silva Azevedo, na região do Nova Veneza, em Sumaré.

Animal foi resgatado pelos bombeiros – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

De acordo com a equipe, o proprietário acionou a corporação após o gato ficar preso. No local, os bombeiros identificaram que o animal estava em um vão de aproximadamente 10 centímetros com o muro do vizinho.

Para resgatar o gato, a equipe precisou fazer buracos no muro para conseguir retirar o felino. Ele não ficou ferido.