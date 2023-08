Corpo baleado é encontrado em rua do Parque Florely, em Sumaré

Este é ao menos o terceiro homicídio registrado na Região do Polo Têxtil no período de apenas três dias

O corpo de um homem baleado foi encontrado abandonado em uma rua do Parque Florely, em Sumaré, na madrugada desta terça-feira (22). A vítima ainda não foi identificada.

Este é ao menos o terceiro homicídio registrado na RPT (Região do Polo Têxtil) no período de três dias. Os crimes aconteceram em Sumaré e Hortolândia.

No caso mais recente, de acordo com o registro policial, por volta de 3h30 da madrugada desta terça-feira (22), a PM (Polícia Militar) foi chamada por populares, que informaram sobre um corpo alvejado por tiros, caído na Rua Olívio Lobo.

Caso foi registrado na delegacia de plantão em Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram o corpo. Funcionários do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constaram o óbito ainda no local.

De acordo com os peritos da Polícia Civil, na rua havia munições calibre 9 mm.

A vítima também não portava documentos e, até a publicação desta reportagem, nenhum familiar ou amigo havia reconhecido o corpo, que foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Além disso, não há testemunhas ou câmeras de segurança próximas ao local do homicídio, de acordo com dados do registro policial.

Um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio e as causas do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

SUMARÉ

Em outro caso, Rafael Emídio da Silva, de 39 anos, foi encontrado baleado na noite deste sábado (19), no Jardim dos Ipês, em Sumaré. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência na Rua José Gomes de Oliveira e, no local, os oficiais encontraram a vítima caída, sem vida e com ferimentos provocados por arma de fogo.

Agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana investigam o vereador Sirineu Araújo (PL), de Sumaré, pelo crime.

HORTOLÂNDIA

O corpo de um homem de 55 anos foi encontrado na segunda-feira (21), na garagem de sua casa, na Rua Piauí, no Jardim Nova Hortolândia, em Hortolândia.

A vítima, identificada como Ivaildo Mariano Vieira tinha, diversas perfurações causadas por golpes de faca.

Mesmo com a localização do corpo e com as evidências no local, ainda não foi possível definir o horário exato do óbito.