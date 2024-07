Convenção confirma Henrique do Paraíso como candidato a prefeito de Sumaré

A convenção da coligação “Sumaré para Todos” confirmou a candidatura de Henrique do Paraíso como candidato a prefeito pelo Republicanos, com André da Farmácia, do MDB, como vice. O evento aconteceu na noite de segunda-feira (29), no Expo Águas, em Sumaré. Também apoiam a candidatura os partidos Solidariedade, PMB e Agir.

Durante a solenidade, Henrique do Paraíso disse que caminhará junto de André da Farmácia na campanha. “Estamos mais fortes para construir um futuro ainda melhor para Sumaré. Agradeço imensamente o apoio de todos os partidos que se uniram a nós”, afirmou.

André da Farmácia e Henrique do Paraíso – Foto: Divulgação

Em seu discurso, Henrique enfatizou a importância da união e do trabalho em equipe para o progresso da cidade. “A partir de hoje, somos todos uma só família, um único time dedicado a lutar por Sumaré. Cada um de vocês é essencial nessa jornada e, juntos, vamos transformar nossa cidade com dedicação, respeito e compromisso”, afirmou.

O evento contou com a presença de várias lideranças políticas e candidatos a vereador dos partidos apoiadores, entre eles o ex-secretário de Governo, Welington da Farmácia, pai de André, que também tinha colocado seu nome à disposição como pré-candidato, mas desistiu do pleito.

“Estou aqui para reafirmar meu apoio a Henrique do Paraíso em sua candidatura a prefeito. Acredito que sua liderança e experiência serão fundamentais para o progresso de Sumaré”, disse Welington.

Henrique do Paraíso recebeu um total de 35.858 votos para deputado federal nas eleições de 2022 e 54.113 em 2018. Em 2021, ele assumiu a cadeira por um período na Câmara dos Deputados, em Brasília, e foi considerado o primeiro deputado federal sumareense da história – na ocasião, ele ocupou o lugar de Milton Vieira, da mesma legenda, que se afastou do cargo por motivos pessoais

André da Farmácia foi eleito vereador de Sumaré em 2020, com 2.501 votos, e sendo o segundo mais votado. Na época, ele era filiado pelo PSC, antes de mudar ao MDB, onde permanece.