Conta de água terá reajuste de 7,17% em Sumaré a partir de fevereiro

A BRK Ambiental, empresa que presta serviços públicos de saneamento básico em Sumaré, divulgou uma resolução na última sexta-feira, por meio da Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), que define um reajuste de 7,17% nas tarifas de tratamento de água e esgoto.

De acordo com o documento, a BRK foi quem solicitou a atualização, levando em consideração o acordo assinado com a prefeitura em 2014, que permite um reajuste anual pela concessionária.

Com a atualização, a tarifa total mínima a ser cobrada às residências passa a ser de R$ 56,70, sendo que em 2022 era de R$ 52,90. O valor mínimo é cobrado às casas que consomem até 10 metros cúbicos de água e utilizam até 10 m³ de esgoto.

Em média, segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), uma família de cinco pessoas consome, por mês, 25 m³ de água e exige 15 m³ de coleta de esgoto, o que significa uma tarifa total de R$ 118,15 em Sumaré – no ano passado esse valor seria de R$ 110,25.

As tarifas são divididas em seis perfis: social, residencial, comercial, industrial, público e entidades assistenciais sem fins lucrativos. Prédios industriais, por exemplo, pagam taxas maiores em todas as faixas de consumo.

Os novos valores somente poderão ser praticados após 30 dias da publicação da resolução. Isso significa que a medição relacionada ao mês de janeiro, cuja fatura é paga em fevereiro, deve ser cobrada com as tarifas anteriores.

JUSTIÇA. Em 2022, a Prefeitura de Sumaré fez uma Lei Municipal, que foi suspensa pela Justiça, para proibir o reajuste. Em resposta aos questionamentos do LIBERAL, o Executivo sumareense se posicionou contrário a qualquer aumento na tarifa de água e esgoto, já que a administração entende que as pessoas ainda estão se recuperando da pandemia de Covid-19.

A administração também destacou que “por força de decisão judicial, o responsável pelo controle e regulação dos reajustes tarifários dos serviços de água e esgoto é a Ares-PCJ, órgão do Governo Estadual” e por isso ela fica impedida de interferir.

“Sempre que há anúncio de reajuste, há a busca junto à Justiça de medidas cabíveis para suspender qualquer revisão tarifária. Não medimos esforços para garantir o direito dos moradores a serviços de saneamento básico de qualidade – essenciais para a dignidade humana – e com tarifas justas”, completou o poder público.

O contrato firmado com a BRK Ambiental é, desde a sua assinatura, alvo de reclamações e controvérsias políticas em Sumaré.

RESPOSTA. Em nota, a concessionária disse que a nova estrutura tarifária entrará em vigor em fevereiro, considerando os valores definidos na Resolução Ares-PCJ número 476/2023. “A solicitação de reajuste ordinário dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e do Preços Públicos dos demais serviços prestados ao município visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.”

Ainda segundo a BRK, o percentual de 7,17% visa recompor perdas inflacionárias acumuladas entre outubro de 2021 e setembro de 2022, baseadas na variação oficial do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

A empresa destacou que desde que assumiu a concessão, em 2015, investiu R$ 249 milhões em melhorias no sistema da cidade.