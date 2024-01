Conta de água terá reajuste de 5,19% em Sumaré a partir de fevereiro

Os moradores de Sumaré terão reajuste de 5,19% na conta de água a partir de 9 de fevereiro. De acordo com a concessionária BRK Ambiental, trata-se da aplicação da variação da inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no período de outubro de 2022 a setembro de 2023.

A concessionária explica que o impacto de reajuste na primeira faixa de consumo (até 10m³) da categoria residencial será de R$ 3,20, passando de R$ 63 para R$ 66,20 para os clientes com abastecimento de água e esgotamento sanitário, considerando coleta e tratamento de esgoto.

O índice foi aprovado e homologado pela Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e deverá ser aplicado para todas as categorias e faixas de consumo.

No entanto, a agência fez algumas recomendações à BRK, como o aumento do índice de tratamento de esgoto do município, conforme previsão em contrato e acordo judicial assinado com o Ministério Público, além da intensificação das ações necessárias para melhorar o índice de perdas e a intermitência no abastecimento.