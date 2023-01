Compartilhando o sabor de fazer o bem

João aposta na ideia de “sorvete do bem” para impactar pessoas - Foto: Arquivo pessoal

Típico membro da Geração Z, o jovem João Pedro Afonso Amorim da Silva, de 20 anos, é falante, sonhador, faz mil e uma coisas ao mesmo tempo, e, apesar da pouca idade, tem consciência de seu papel no mundo. Tanto, que entre as preocupações comuns da juventude tem o olhar voltado para as causas sociais e, como não basta engajar, é preciso agir, atualmente destina parte dos lucros de sua empresa recém-criada para a luta de combate ao câncer.

A escolha pela causa tem um motivo triste, porém nobre: uma homenagem à mãe falecida há alguns meses, mas que segue viva e servindo de inspiração.

“Sempre gostei de estruturação de negócio e empreendedorismo. A minha mãe era muito empreendedora e também sempre ajudou a quem precisava. Como fonoaudióloga, fazia muitos atendimentos gratuitos, então, eu gostaria de continuar percorrendo esse caminho que ela me ensinou”, explica.

Revelação

João conta que, quando a mãe faleceu, ficou um mês em depressão, sem vontade nem de sair da cama, até que um dia algo aconteceu. “Eu tive revelações durante o sono. Acordei de madrugada, sentei, peguei um caderninho que sempre uso e fiz várias anotações. O brainstorming [termo usado em publicidade que significa tempestade de ideias] veio completo. Eu sigo a doutrina espírita, então, acho que foi realmente algo sobrenatural. Tudo ficou muito claro na minha mente e o fluxo criativo foi inexplicável”, recorda.

Início

Nascido em Campinas, o estudante cresceu em Sumaré, mas atualmente reside em Bauru, onde cursa de engenharia mecânica na Unesp. Multitarefa, divide seu tempo entre os estudos, projetos de iniciação científica, liga do mercado financeiro, participação em empresas júnior e, agora, o trabalho com a empresa de sorvetes veganos Ice Green.

“Minha mãe foi vegetariana por um tempo, sempre acompanhei muito esse universo da alimentação saudável e consciente. Desde pequeno, ela sempre me fez provar os sabores, e mesmo não sendo vegana, me ensinou muitas receitas, então, hoje acabo tendo um bom conhecimento da área”.

Além da influência da mãe, João teve o incentivo da namorada, que além de vegetariana é celíaca. Somado a isto, o fato de ele próprio ser intolerante à lactose, impulsionou a ideia de criar uma empresa voltada a busca por uma melhor saúde e consciência sobre sustentabilidade. “Nosso propósito é fazer as pessoas felizes e motivadas a ajudarem em causas maiores”.

Dificuldades

Apesar do veganismo estar em alta, como empreendedor, João sabia que uma das maiores dores dos consumidores em relação a esse estilo de vida sempre foi – e apesar do aumento de adeptos, continua sendo – o custo, muitas vezes elevado, dificultando a adesão. Ele conta, que também se preocupou em oferecer um valor acessível, sem abrir mão da qualidade.

“Sempre consumimos esses produtos e víamos que os preços eram muito altos e a qualidade não era das melhores.

Aí, notamos que era possível fazer algo superior, então, iniciamos o projeto, e embora o processo também seja caro para nós, mantemos nosso ticket médio em torno de R$ 7, mesmo não abrindo mão da qualidade”.

A entidade

Atualmente, 5% dos lucros obtidos com a venda dos sorvetes é revertido para a ABCC (Associação Bauruense de Combate ao Câncer), uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua há mais de 60 anos no atendimento ao portador de câncer. Segundo eles divulgam, são quase 500 beneficiários de baixa renda e sua missão é minimizar os efeitos das doenças através do acesso a programas e serviços de diversas políticas públicas e da entidade como alimentação, suplementação, medicamentos, empréstimos de perucas, cadeiras de rodas e de banho, assim como atendimento de assistência social e psicológica.

“Minha mãe era muito vaidosa, ela ficou muito mal quando perdeu cabelo, então eu sei da importância. A ABCC é uma instituição que me toca muito, ela é linda, tem projetos bem fortes e recebi muitas recomendações sobre ela”, revela.

Funcionamento

Por enquanto, a Ice Green funciona no modo delivery e apenas para Bauru, contudo, João revela que dentro de um mês deverá estar operando em Sumaré também. Entre os sabores oferecidos, limão com coco, morango com leite condensado, banana com doce de leite e por aí vai.

“Batizamos os nomes dos picolés inspirados em nomes de amigos que estavam comigo no momento mais difícil da minha vida, então, tem toda uma carga emocional em cada um deles”, conta o jovem, cuja fórmula do sucesso tem na ponta da língua.

“O principal segredo de nossas receitas é o amor. A gente ama muito o que faz, temos um propósito e isso acaba fazendo todos os colaboradores serem muito engajados. Hoje temos 20, mas logo seremos em mais, pois, somos uma holding e temos muito o que crescer. Por tudo isso, sei que de onde minha mãe estiver, ela está muito feliz e orgulhosa do que estamos construindo”, finaliza.