Comerciante é preso por vender motos importadas sem nota fiscal em Sumaré

Dois veículos foram apreendidos na loja do suspeito; ele vai responder por descaminho e falsificação de documento

Um comerciante de 45 anos foi preso durante uma operação para combater crimes tributários e fiscais na região, realizada na sexta-feira (5). Na loja de revenda de motos do suspeito, que fica no Centro de Sumaré, a Polícia Civil apreendeu duas motocicletas importadas que não tinham nota fiscal. Ele vai responder por descaminho e falsificação de documento.

Motos para motocross foram encontradas no estabelecimento – Foto: Polícia Civil/Divulgação

Por volta das 10h30, os policiais civis do 4º Distrito Policial de Americana, após a realização de atividades de inteligência visando localizar motocicletas oriundas de crimes, estiveram no estabelecimento do comerciante, onde encontraram várias motocicletas utilizadas na prática de motocross.

No pavimento superior do comércio, encontraram duas motocicletas importadas KTM modelo SX350f e Yamaha YZ250.

Questionado sobre as respectivas procedências, o comerciante disse que ambas estavam à venda e, em seguida, apresentou uma nota fiscal, relacionada a motocicleta KTM.

Na ocasião, os investigadores verificaram que a motocicleta em exposição era do ano 2010, porém, na nota fiscal, constava como 2015.

Com relação à outra moto, o indiciado não apresentou qualquer documentação. As duas motos foram apreendidas pela polícia. O comerciante permaneceu preso até ser apresentado à audiência de custódia.