Comerciante é morto com tiros de fuzil em Sumaré

O comerciante Jonatas Rafael Gomes, de 30 anos, foi executado à tiros de fuzil na noite desta quarta-feira (1º), em Sumaré, dentro de uma distribuidora de bebidas localizada no Parque Industrial Bandeirantes. O crime aconteceu por volta de 19h30.

Pelas imagens de segurança é possível ver dois homens armados entrando no estabelecimento comercial, em uma ação que dura cerca de 10 segundos. Jonatas foi atingido com ao menos 13 perfurações de um fuzil.

Jonatas Rafael Gomes (destaque) foi executado dentro de uma distribuidora de bebidas – Foto: Divulgação

Nas imagens, um carro preto estaciona em frente a distribuidora de bebidas. Em seguida, dois homens encapuzados e com os fuzis em mãos entram no rapidamente no comércio.

No interior do estabelecimento, seguem em direção a Jonatas e efetuam diversos disparos. Segundo dados do registro policial, foram dez perfurações nas costas, duas no braço esquerdo e uma no tórax. A vítima morreu no local.

Após os tiros, a dupla foge com o carro. Uma terceira pessoa deu cobertura ao crime e estava dentro do veículo como piloto de fuga.

O caso foi registrado como homicídio qualificado no Plantão de Sumaré e será investigado.

Esta é a segunda ocorrência em uma semana onde os assassinos utilizam fuzis para a execução. O primeiro caso foi na última sexta-feira (26), em Santa Bárbara d’Oeste, na Cidade Nova.

Jeferson Luiz da Silva, de 36 anos, estava dentro de um bar na esquina entre as ruas João Pessoa e Algodão, quando três homens com fuzis renderam os funcionários do estabelecimento comercial. A vítima ainda tentou fugir e correu, entretanto foi baleado na frente do bar.