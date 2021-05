Com sinais de embriaguez, motorista invade feira livre e causa acidente

Três pessoas sofreram queimaduras no corpo após o carro bater contra uma panela que estava com água quente

Com queimaduras no corpo, vítimas foram encaminhadas para o Pronto Atendimento Macarenko - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um comerciante de 29 anos invadiu uma feira livre no Jardim Bom Retiro, em Sumaré, na manhã deste domingo (2) e causou um acidente. Três pessoas ficaram feridas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 6h da manhã, o comerciante invadiu uma feira, na Rua Alvino Pereira, e bateu com o carro em uma panela que estava com água quente, que acabou atingindo três pessoas.

Com queimaduras no corpo, as vítimas foram levadas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto Atendimento Macarenko.

O comerciante, ao descer do carro, foi agredido por populares até a chegada da PM. Segundo o registro policial, o homem tinha sinais de embriaguez.

Depois disso, um irmão do comerciante compareceu ao local do acidente e contou que o familiar teria uma arma em seu estabelecimento. Os PMs foram averiguar a denúncia e, no local, encontraram um revólver calibre 38 com numeração parcialmente raspada.

Diante de todos esses fatos, os PMs conduziram o comerciante até o plantão policial do município. Ele ficou preso por posse ilegal de arma de fogo. Outro boletim de ocorrência também foi registrado como embriaguez ao volante e acidente de trânsito.