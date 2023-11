Com presença de ministro, obras de água e esgoto começam neste sábado, na Vila Soma

Alexandre Padilha participa de ação em área com 2,7 mil famílias que começou como ocupação em Sumaré

Movimentação em rua da Vila Soma, ocupação transformada em bairro - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As obras de implantação dos sistemas de água e esgoto na Vila Soma, em Sumaré, terão início neste sábado (25), durante solenidade prevista para começar às 12h com a presença do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, autoridades e moradores.

A concessionária BRK, responsável pelo serviço na cidade, confirmou que a intervenção contempla a implantação de 15 quilômetros de redes de água, um reservatório, uma estação de bombeamento de água, um sistema de bombeamento e 2,7 mil ligações que irão compor a estrutura de distribuição de água no bairro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Também estão previstos 18 quilômetros de tubulações implantadas no sistema esgoto.

As obras devem ser concluídas em 18 meses, mas esse prazo pode ser postergado ou adiantado de acordo com interferências externas e condições climáticas, segundo a concessionária.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Atualmente, a Vila Soma é composta por 2,7 mil famílias e aproximadamente 10 mil pessoas. O local já recebeu instalações elétricas. Em anos anteriores, o bairro chegou a ser visitado pelo agora presidente Lula (PT).

O vereador Willian Souza (PT) diz que o bairro foi regularizado por meio de muita luta, estudos técnicos, parcerias com entes federativos com iniciativa privada e com apoio de diversas entidades que colaboraram a Vila soma trouxe a concretização.

“Agora nós começaremos neste sábado a obra de ligação de água e esgoto. Estamos falando de saúde pública de dignidade, uma vez que as famílias não têm água encanada e têm que improvisar e agora contarão com esse direito tão importante. A vinda do ministro Padilha vai coroar esse momento importante”, completa Willian.

Agenda

No mesmo dia, Padilha também terá agenda na região. Às 9h, participa de reunião com o Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Na oportunidade, o ministro vai apresentar aos gestores municipais o Novo PAC.

Às 15h, a agenda oficial será encerrada com a reunião no Consórcio Intermunicipais de Saúde da Mogiana.