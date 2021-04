Com mais 5.130 doses, Sumaré retoma vacinação nesta sexta-feira

Com mais 5.130 doses da CoronaVac recebidas nesta quinta-feira (8), a Prefeitura de Sumaré retoma a partir de sexta-feira (9) a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19). A campanha teve de ser suspensa na quarta-feira (7) porque todas as vacinas tinham acabado.

A primeira dose estará disponível para idosos a partir dos 68 anos. Já a aplicação da segunda será retomada conforme a data prevista na caderneta de vacinação. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Não é necessário agendamento.

De acordo com a prefeitura, do total recebido, 1.690 vacinas serão divididas para aplicação da 1ª dose entre idosos com mais de 68 anos e profissionais de Educação. A campanha para esse segundo público começa no dia 12 de abril, ainda sem detalhes.

As outras 3.440 unidades serão reservadas para a aplicação da 2ª dose ao público que já recebeu a primeira.

Além dos sete pontos que já vinham sendo utilizados para a campanha, a prefeitura vai inaugurar três novos: o Clube Recreativo, na Avenida Rebouças; o Parque Bandeirantes 1, na Rua Josias Macedo Neves; e na escola Alfredo de Castro Donaire, no Parque General Osório.

Para a primeira dose, os idosos devem apresentar comprovante de residência atualizado e documento com foto. A prefeitura também incentiva a doação de alimentos não perecíveis nos postos de vacinação para a campanha “Solidária do Bem”.

Confira todos os pontos de vacinação na arte abaixo, divulgada pela prefeitura: