Com investimento inicial de R$ 20 milhões, Extra Máquinas é inaugurada em Sumaré

A Extra Máquinas, revendedora de maquinário de construção, inaugurou nesta sexta-feira (28) sua unidade em Sumaré, com investimento inicial de R$ 20 milhões e que deve gerar cerca de 100 empregos diretos.

Localizada em um prédio no quilômetro 111 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no prédio do antigo restaurante Frango Assado, a empresa é revendedora exclusiva da XCMG, terceira maior fabricante mundial do ramo.

Extra Máquinas fica no prédio do antigo Frango Assado, às margens da Anhanguera – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A área total da unidade é de 25 mil metros quadrados e reúne vendas de máquinas novas e seminovas, oficinas, amplo estoque de peças originais, showroom e campo de provas.

“A Extra Máquinas é hoje a empresa com maior número de metros quadrados dedicados à marca (XCMG) no Brasil, cerca de 200.000 metros quadrados. A unidade chega a Sumaré para atender o mercado do Estado de São Paulo e ser um centro de logística, dando suporte a todo o Grupo e atendimento rápido aos clientes. A nossa intenção é criar a maior e melhor concessionária da América Latina”, destacou o presidente da empresa, Pérsio Domingos Briante.

“Com muito trabalho e planejamento, temos crescido a cada ano, reflexo de um polo industrial e comercial fortíssimos, além do empreendedorismo em ascensão. Nosso objetivo é trabalhar para trazer para Sumaré grandes empresas e empreendimentos que contribuam com o crescimento da cidade, geração de empregos e renda para a população e impulsionem a nossa economia”, enfatizou o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania).