Coletor de reciclagem morre atropelado por motoboy em Sumaré

Um coletor de materiais recicláveis de 53 anos morreu atropelado por um motoboy na noite deste domingo (12), no Residencial Parque Pavan, em Sumaré. A vítima não portava documentos, mas foi identificada como Belmiro Marques das Neves por sua companheira, de acordo com o boletim de ocorrência.

Segundo relatos do motoboy, de 32 anos, ele atropelou o coletor por volta das 23 horas, na Rua Eduardo Hoffman, quando realizava entregas no Residencial Parque Pavan. Ele informou que não conseguiu ver o homem, pois um veículo que vinha na direção contrária estava com farol alto, atrapalhando a sua visão.

Com o impacto causado pelo acidente, o motoboy caiu ao chão e, só neste momento, percebeu que tinha atropelado a vítima, que estava com um carrinho de reciclagem. Ele declarou ainda que imediatamente acionou a PM (Polícia Militar) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Emergência) e que continuou no local até a chegada dos socorristas.

O coletor morreu no local. A PM esteve presente na ocorrência e submeteu o motoboy ao teste de bafômetro, que não constatou a presença de álcool. A documentação da motocicleta estava em ordem.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Sumaré como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado.